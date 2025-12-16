به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، علی منتصر کوهساری با اعلام این خبر، گفت: در این عملیات کشتی تجاری تحت پرچم که پس از بروز نقص سیستم رانش و استقرار در لنگرگاه بندر آستارا، با مواج شدن دریا در شرایط کاملاً پرخطر قرار گرفته بود، به دنبال اعلام اضطرار از سوی کاپیتان آن پس از انجام بررسی‌های کارشناسی لازم و ارزیابی ریسک‌های احتمالی طی عملیات ویژه راهنمایی و یدک کشی قبل از تشدید شرایط نامساعد دریا به اسکله بندر آستارا منتقل شد.

وی در تشریح جزئیات عملیات نجات دریایی انجام شده، افزود: این کشتی با آبخور ۳ متر و ۷۵ سانتی متر، حامل کالای صادراتی از بندر انزلی عازم بندر آستاراخان روسیه بود که با بروز نقص فنی جهت انجام تعمیرات در لنگرگاه بندر آستارا ناچار به توقف شد و با توجه به مواج شدن دریا و ایجاد اختلال در شرایط پایداری شناور، کشتی مضطر علیرغم وجود ریسک‌های فراوان، توسط تیم ویژه راهنمایی این اداره کل و با بهره گیری از یدک کش‌های ملکی سازمان بنادر و بخش خصوصی در شرایط کاملاً ایمن به حوضچه آرامش و اسکله بندر آستارا انتقال یافت.

منتصر کوهساری تصریح کرد: با توجه به صدور اخطاریه سطح نارنجی هواشناسی دریایی و روند افزایشی ارتفاع موج دریا تا بیش از ۳ متر در ساعات آینده هر گونه وقفه در ارائه خدمات نجات مذکور می‌توانست منتج به بروز یک سانحه با خسارات انسانی و مالی جبران ناپذیر شود که با همت نیرو‌های توانمند و متخصص دریایی این اداره کل و ظرفیت‌های تجهیزات دریایی مستقر در بندر آستارا از رخداد آن جلوگیری شد.