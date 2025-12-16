پخش زنده
آزمایش ایمنی تصادف یک دستگاه خودرو با حضور معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح نخستین مرکز آزمایش تصادف خودرو در کشور، انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیین افتتاح نخستین مرکز آزمایش تصادف خودرو در کشور، آزمایش ایمنی تصادف یک دستگاه خودرو با حضور آقای عارف انجام شد.
آقای عارف در آیین افتتاح نخستین مرکز آزمایش تصادف خودرو در کشور با تبریک روز ملی حمل و نقل و با توجه به سابقه نزدیک به ۶۰ ساله صنعت خودرو در کشور، تاکید کرد: جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی و تامین رفاه برای مردم مهم و ویژه است و رشد کمی این صنعت در دهههای گذشته خوب بوده است، اما حلقه مفقوده کیفیت را در زنجیره خودرو شاهد هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در اسناد بالادستی و به ویژه برنامههای توسعه ۵ ساله به علت اهمیت این صنعت در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه توجه شده است، گفت: راهبرد دولت چهاردهم در بخش خودرو ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم در سفرهای روزانه آنان است که حلقههای مختلف وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و سایر دستگاهها درگیر آن هستند.
عارف با توجه به اهمیت صنعت خودرو در ارائه خدمات و صیانت از جان مسافران و همچنین حوادث رانندگی که موجب تلفات جانی و مالی برای هموطنان شده است، ادامه داد: شورای حمل و نقل و ایمنی نباید به عنوان تنها یک تشکیلات اداری برگزار شود و باید در این شورا واقعیتهای کشور، بیان و چارهاندیشی شود.
معاون اول رئیس جمهور به پویش نه به تصادفات در ایام عید امسال اشاره کرد و با بیان اینکه این پویش موفق نبوده است، گفت: با وجود این پویش و سایر تلاشها برای فرهنگسازی در رانندگی ایمن، کماکان شاهد تصادفات هستیم. در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیشبینی شده است که سالانه تا ۱۰ درصد از میزان تلفات انسانی کم شود و باید دید که آیا تلفات جانی بالاتر از ۲۰ هزار تن و همچنین مصدومیت ۳۰۰ هزار تن در تصادفات جادهای در شأن جامعه و کشوری مانند ایران که نخبههای آن در همه بخشها میدرخشند، هست یا خیر؟
عارف تاکید کرد: راهبرد ما این است که اگر یک تن به ناحق کشته شود، همه مسئول هستند و باید دید تا چه میزان جاده و خودروها ایمن هستند و نظارتها در این زمینه کافی بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حلقه فرهنگسازی در زنجیره خودرو حلقه دارای اهمیت اساسی است، تصریح کرد: باید تعارفات را کنار گذاشت، چرا که جان انسانها مطرح بوده و کوچکترین اغماض قانونی و نادیده گرفتن حقوق مردم، نابخشودنی است. باید برخوردهای جدی با رانندگان متخلف و سهلانگاریها در صنعت خودرو شود.
عارف با قدردانی از دستاندرکاران افتتاح نخستین مرکز آزمایش تصادفات خودرو در کشور و غرب آسیا با کمک بخش خصوصی، بیان داشت: سه شرکت بخش خصوصی برای افتتاح این مجموعه، ایثارگونه وارد شدند. افتتاح این مرکز، گام بلندی در صیانت از سرمایه انسانی کشور و ارتقاء کیفیت زندگی است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جانباختن هر فرد ایرانی در تصادفات از دست دادن سرمایه مادی و معنوی است، ادامه داد: در یکی از سوانح رانندگی، چند دانشجوی برجسته و نخبه، جان خود را از دست دادند، اما یکی از آنان در این حادثه تلخ زنده ماند و تبدیل به یکی از برترین ریاضیدانان جهان شد و هر کدام از کسانی که در آن حادثه کشته شدند، یک سرمایه مادی و معنوی برای کشور بودند.
عارف تصریح کرد: صنعت خودروسازی به علت سابقه طولانی و ویژگیهای این صنعت، مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و ما در همه مذاکرات با سران کشورها موضوع همکاری و صادرات خودرو را مطرح میکنیم که باید با کیفیت خوب و رقابتی بتوانیم مسیر تعالی بخش خودرو که در برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است، بهویژه حوزه کیفیت را دنبال کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم با تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر این مبنا است که باید دست بخش خصوصی در امور حاکمیتی باز شود، گفت: میتوانیم امور حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. باید از حوزه امنیت، آغاز کنیم و امنیت مردم و حریم خصوصی در شرکتهای بانکی و اقتصادی را به بخش خصوصی محول کنیم که پاسخ خواهیم گرفت و بخش خصوصی میتواند در همه زمینهها حضور داشته باشد.
عارف تصریح کرد: هر جایی که بخش خصوصی بتواند، تحویل خواهیم داد و حمایت میکنیم، اما لازمه آن، انضباط، نظم و مقررات خاصی است؛ برای اینکه این مرکز بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، باید مقررات و نظم را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نباید به خودروساز اجازه دهیم که بدون تایید این مرکز، محصولات خود را وارد بازار کند. باید بخش خصوصی، تولیدکننده، حاکمیت و پلیس راهور در حوزه خودرو وظایف و تکالیف خود را بدانند و مبتنی بر آن عمل کنند.
عارف بر ضرورت ایجاد فرهنگ مسئولیتپذیری و شفافیت تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ مسئولیتپذیری در کشور نهادینه شود تا شاهد حوادث و تلفات جادهای نباشیم. برخی از رانندگان احساس میکنند که جاده متعلق به آنان است که باید به جز جریمههای رانندگی، برخوردهای جدی و قانونی در قبال رانندگان متخلف اعمال شود.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه کیفیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت جدی است، اظهار داشت: راهبرد نظام، کاهش تصادفات است که یک عزم ملی را میطلبد تا بتوانیم فراتر از هدفگذاریهای قانون برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش تصادفات حرکت کنیم.
عارف ادامه داد: در دولت چهاردهم بنا داریم رهنمودهای دستاندرکاران ایمنی جادهها و خودرو را در چارچوب آییننامهها و در صورت لزوم، تدوین قوانین، ملاک عمل قرار دهیم تا این صنعت ۶۰ ساله، وضع روز به روز بهتری داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور در پایان، اضافه کرد: باید شعار ما ارتقاء کیفیت خودرو باشد و همکاری با مرکز شکل گیرد تا با استفاده از آخرین تجهیزات روز جهانی و استانداردهای بینالمللی بتوانیم تا امنیت مردم را تامین کنیم.