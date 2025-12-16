از آغاز سال تحصیلی تاکنون ۷۲۳ دانش‌آموز دارای مشکلات ویژه یادگیری در استان برای انجام ارزیابی دقیق و دریافت مداخلات تخصصی به مراکز جامع سنجش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان در بازدید سرزده از مراکز جامع شهرستان قروه، اظهار داشت: با اجرای سیاست‌های سازمان استثنایی از اول مهر ماه جاری و امکان ثبت دانش‌آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری در سامانه سیدا، ارائه خدمات به این دانش آموزان در اولویت قرار گرفت.

خانی با اشاره به اینکه از آغاز اجرای برنامه سنجش (اول مهرماه ۱۴۰۴) تا کنون ۶ هزار و ۶۱۸ نوآموز در مراکز جامع سنجش استان نوبت گیری کردند، اضافه کرد: در این مدت ۷۲۳ دانش آموز دوره ابتدایی دارای مشکلات ویژه یادگیری به مراکز جامع سنجش استان ارجاع شدند

وی اضافه کرد: با توجه به آمار ۱۴ درصدی دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری به نسبت کل جمعیت دانش آموزی آمار پائینی است.

وی گفت: مدیران و معلمان مدارس ابتدایی می‌توانند دانش‌آموزان مشکوک به اختلال یادگیری را از طریق سامانه سیدا به مراکز جامع سنجش ارجاع دهند، تا این دانش آموزان ارزیابی و سنجش تخصصی، برنامه‌ریزی آموزشی ویژه، خدمات توانبخشی تخصصی ومداخلات به هنگام رشدی و تربیتی را در این مراکز تخصصی دریافت کنند.

وی عنوان کرد: شناسایی زودهنگام و ارجاع به موقع دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تحصیلی و تربیتی آنان دارد.

خانی ادامه داد: ارائه آموزش‌های خاص به دانش‌آموزانی که مشکلات یادگیری دارند در این مراکز کاهش چشگیری داشت که با ارائه راهکار جدید سازمان استثنایی وثبت دانش آموزان از طریق سامانه سیدا (سامانه یکپارچه دانش‌آموزی) از ابتدای مهر ماه جاری این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.

رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان ادامه داد: با تشخیص بهنگام مشکلات ویژه یادگیری و با مداخلات آموزشی و درمانی خاص می‌توان در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی که در اثر ناتوانی در تحصیل و ارتباطات این دانش آموزان رخ می‌دهد، به نتایج خوبی دست یافت.

خانی در پایان گفت: مدیران مدارس ابتدایی (عادی) دانش آموزان واجد شرایط را از طریق سامانه سیدا به مراکز تحت پوشش شهرستان، ناحیه ومنطقه ارجاع می‌دهند، بعد از نوبت گیری به مراکز جامع هدایت می‌شوند وکار‌های آموزش، توان بخشی و اختلالات انجام می‌شود.