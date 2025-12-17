موسوی با بیان اینکه «مدیریت فضای مجازی» به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی مطرح است، تأکید کرد: آموزش و پرورش، پلیس فتا و مراکز مشاوره باید در زمینه کنترل و راهنمایی خانواده‌ها و نوجوانان نقش فعال‌تری ایفا کنند.



وی درباره مدیریت حوادثی چون خودکشی افزود: لازم است ائمه جمعه و جماعات با رویکرد فرهنگی و آموزشی در مناطق مختلف حضور مؤثرتری داشته باشند تا از الگوسازی نادرست در جامعه جلوگیری شود.



مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش طلاق‌های توافقی، گفت: فرآیند صدور این نوع طلاق باید با حساسیت و بررسی دقیق‌تر انجام شود و مشاوره‌های تخصصی قبل از تصمیم نهایی زوجین الزامی گردد تا از افزایش آمار طلاق پیشگیری شود.



موسوی با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی بیان کرد: اختصاص منابع فرهنگی برای اجرای برنامه‌های ورزشی، خانوادگی و تفریحی مانند پیاده‌روی‌های خانوادگی، کوه‌پیمایی و گردهمایی‌های مردمی، می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی و روانی جامعه و ارتقای روحیه عمومی مؤثر باشد.



وی گفت: شورای اجتماعی استان پس از ابلاغ آیین‌نامه رسمی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راهکارهای مشخصی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان تدوین و اجرا خواهد کرد.