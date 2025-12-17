مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر همکاری نهادهای فرهنگی، استفاده از رسانه برای آگاهیبخشی و ارائه راهکارهای اصلی مقابله با آسیبهای اجتماعی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خدادوست موسوی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری در دهمین جلسه شورای اجتماعی استان گفت: آسیبهای اجتماعی از مهمترین دغدغههای استان است و هماهنگی دستگاههای فرهنگی در این زمینه نقش تعیینکننده دارد. موسوی افزود: افزایش تعامل و همافزایی میان مجموعههای فرهنگی میتواند در کاهش و مدیریت آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری ادامه داد: با وجود برگزاری جلسات متعدد در این حوزه، باید از رسانه و هنر به عنوان ابزارهای تأثیرگذار استفاده شود؛ بهعنوان نمونه، تولید و انتشار کلیپهای کوتاه درباره آسیبهای اجتماعی از طریق صداوسیما یا ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میتواند بیش از جلسات رسمی اثرگذار باشد. وی با اشاره به کمبود تبلیغات محیطی در زمینه آسیبهای اجتماعی، گفت: شهر و فضاهای تبلیغاتی باید برای اطلاعرسانی درباره آسیبهای اخلاقی و رفتارهای پرخطر مورد استفاده قرار گیرد تا جامعه نسبت به پیامدهای این رفتارها آگاه شود.
موسوی با بیان اینکه «مدیریت فضای مجازی» به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی مطرح است، تأکید کرد: آموزش و پرورش، پلیس فتا و مراکز مشاوره باید در زمینه کنترل و راهنمایی خانوادهها و نوجوانان نقش فعالتری ایفا کنند. وی درباره مدیریت حوادثی چون خودکشی افزود: لازم است ائمه جمعه و جماعات با رویکرد فرهنگی و آموزشی در مناطق مختلف حضور مؤثرتری داشته باشند تا از الگوسازی نادرست در جامعه جلوگیری شود. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش طلاقهای توافقی، گفت: فرآیند صدور این نوع طلاق باید با حساسیت و بررسی دقیقتر انجام شود و مشاورههای تخصصی قبل از تصمیم نهایی زوجین الزامی گردد تا از افزایش آمار طلاق پیشگیری شود. موسوی با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی بیان کرد: اختصاص منابع فرهنگی برای اجرای برنامههای ورزشی، خانوادگی و تفریحی مانند پیادهرویهای خانوادگی، کوهپیمایی و گردهماییهای مردمی، میتواند در کاهش فشارهای اقتصادی و روانی جامعه و ارتقای روحیه عمومی مؤثر باشد. وی گفت: شورای اجتماعی استان پس از ابلاغ آییننامه رسمی و تشکیل کارگروههای تخصصی، راهکارهای مشخصی را برای کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان تدوین و اجرا خواهد کرد.