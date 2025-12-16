به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: تسهیل تردد خودرو‌ها در محور‌های پرتردد گیلان و افزایش ایمنی سفر‌های زمستانی که تمرکز ویژه آن بر ۴ محور کوهستانی اسالم به خلخال، پونل به خلخال، آستارا به اردبیل و سیاهکل به دیلمان است از اهداف اجرای طرح زمستانه در استان است که از امروز آغاز شده و تا ۲۰ اسفند ادامه دارد.

وی افزود: در طول اجرای این طرح، نیرو‌ها و امکانات دستگاه‌های مختلف در اختیار یکدیگر قرار می‌گیرد تا اقدامات پیشگیرانه، امدادی و ترافیکی به بهترین شکل ممکن انجام شود و ایمنی تردد در جاده‌های گیلان افزایش یابد.

رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، گفت: از امروز، همراه داشتن زنجیرچرخ برای تمامی خودرو‌های سبک و سنگین در محور‌های استان الزامی است و در صورت رعایت نشدن این امر، با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

سرهنگ صفاری از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از خودرو‌های خود بازدید فنی کنند و از سلامت لاستیک‌ها با داشتن عاج مناسب، عملکرد صحیح سامانه گرمایشی و برف‌پاک‌کن‌ها مطمئن شوند.

وی همچنین همراه داشتن دیگر تجهیزات زمستانی مانند پتو، لباس گرم و مواد غذایی کافی را برای شرایط اضطراری الزامی دانست.