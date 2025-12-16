معاون قضایی و نایب‌رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: با برگزاری مراسم آزادسازی زندانیان مالی زن استان اردبیل در تهران با حضور خیرین اردبیلی‌های مقیم پایتخت، زمینه آزادی ۱۸ زندانی زن اردبیلی با مبلغ محکومیت ۱۰۰ میلیارد ریال فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یوسف خدادادی، معاون قضایی و نایب‌رئیس ستاد دیه استان اردبیل اظهار کرد: دومین مراسم آزادسازی زندانیان مالی زن در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) تهران برگزار شد.

وی ضمن برشمردن فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به اهتمام آن الگو و اسوه زنان عالم در رسیدگی به نیازمندان، ایتام و فقرا افزود: به یمن این مراسم معنوی زمینه آزادی ۱۸ نفر محکوم زن با مبلغ محکومیت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال فراهم شده است.

معاون قضایی و نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: امسال با مشارکت مردم و خیرین استان اردبیل حدود ۳۰۰ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت هشتصد میلیارد تومان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.