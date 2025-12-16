پخش زنده
مینیبوس کارگران در جاده خشکرود به سمت مامونیه، پس از حسینآباد دچار حادثه شد و شانزده نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اورژانس ساوه اعلام کرد: امروز حادثهای تلخ در جاده خشکرود رخ داد.
با وقوع این سانحه رانندگی، واحدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به منطقهای در جاده خشکرود به سمت مامونیه، پس از حسینآباد و روبروی شرکت زرینکشت اعزام شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه، بر اثر برخورد یک دستگاه مینیبوس با یک وانت، که گفته میشود حامل کارکنان یک شرکت بوده، یک سرنشین در دم جان باخت و ۱۶ نفر دیگر با درجات مختلفی از مصدومیت به به مراکز درمانی انتقال یافتند.