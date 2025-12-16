پخش زنده
روابط عمومیها باید به «اتاق فکر ارتباطی»، «بازوی اعتمادسازی» و «شریک تصمیمسازی» مدیران ارتقاء یابند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان گفتمانسازی؛ مردم را از «تماشاگر توسعه» به «همراه توسعه» تبدیل خواهد کرد
استاندار کرمان گفت: امروز روابط عمومی باید «مدیریت روایت»، «مدیریت گفتوگو» و نقش «ایجادکننده سرمایه اجتماعی» را بر عهده داشته باشد.
محمدعلی طالبی امروز ۲۵ آذرماه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان گفت :
نگاه سنتی که سالها به روابط عمومی حاکم بوده و هنوز در برخی حوزهها وجود دارد، باید تغییر کند.
وی افزود :روابط عمومی باید مسئولیت تقویت و حفظ سرمایه اجتماعی را به عهده بگیرند
وی گفت :شورای هماهنگی مسئولیتی فرادستگاهی دارد و وظیفه آن همراستاسازی ارتباطات دستگاهها با گفتمان توسعه در استان است
وی افزود مفاهیم توسعه و گفتمانهای برنامه توسعه استان باید توسط روابط عمومیها با زبان ساده، ملموس و محلی منتقل شوند تا بخشهای مختلف جامعه درگیر شده و انتظارات توسعهای در مردم ایجاد شود