هشدار هواشناسی سطح زرد در منطقه: کولاک برف، یخبندان و کاهش دما از سه‌شنبه

هشدار هواشناسی سطح زرد در منطقه: کولاک برف، یخبندان و کاهش دما از سه‌شنبه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد،گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، این سامانه بارشی از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر وارد استان شده و موجب بارش برف و باران، وزش باد، مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دما خواهد شد.

او اضافه کرد: این سامانه، کلیه مناطق استان، با تأکید ویژه بر نیمه جنوبی و مرکز استان را تا اواخر وقت روز چهارشنبه ۲۶ آذر تحت تأثیر قرار خواهد داد.

محمدپور در خصوص مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه، نسبت به موارد زیر هشدار داد:

لغزندگی معابر شهری و احتمال آبگرفتگی.

وقوع کولاک برف و یخبندان.

کاهش دید و ایجاد اخلال در تردد‌های جاده‌ای.

وی خواستار آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت بهینه در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، احتیاط کامل در تردد‌های شهری و جاده‌ای و مجهز بودن خودرو‌ها به لوازم زمستانی شد.

همچنین به شهروندان توصیه شده که از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و گلخانه‌ها و مرغداری‌ها دمای محیط را به دقت کنترل کنند.