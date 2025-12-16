پخش زنده
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رقابتهای کاپ بینقارهای درایتولینگ، روز ششم دسامبر در شهر برنو، جمهوری چک برگزار شد. این رویداد که در تقویم سالیانه فدراسیون جهانی کوهنوردی (UIAA) به ثبت رسیده است، با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار شد.در این مسابقات، نمایندگان شایسته کشورمان، «هیراد گلکار» در رده سنی نوجوانان زیر ۱۸ سال و «سمیه حیدری» در رده سنی بزرگسالان، حضور داشتند. در پایان این رقابتها، «هیراد گلکار» موفق شد جایگاه ارزشمند هشتم جهان را از آن خود کند.