همزمان با هفدهمین جشنواره هفته پژوهش، کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پسماند» با هدف ترویج بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه محیط زیست، در مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارگاه آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پسماند»، به میزبانی مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت برگزار شد.
این کارگاه همزمان با هفدهمین جشنواره هفته پژوهش و با حضور محمدرضا فلاحراد، مدرس و پژوهشگر دانشگاه گیلان و با همکاری مدیرعامل جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان برگزار شد.
الهه کلانتری، رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، با اشاره به اهمیت آشنایی نسل نوجوان با فناوریهای نوین گفت: در این کارگاه آموزشی که با حضور اعضای نوجوان کانون و علاقهمندان به فعالیتهای علمی و پژوهشی برگزار شد، ساختار هوش مصنوعی، تأثیر آن بر زندگی روزمره، محیط زیست و حوزه کسبوکار و نقش مؤثر این فناوری در مدیریت پسماند تشریح شد.
وی افزود: در ادامه این مراسم معضل زباله و ضرورت مدیریت اصولی پسماند با بهرهگیری از فناوریهای نوین برای کودکان و نوجوانان تبیین شد.
همچنین کارشناس آموزش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ضمن تبریک هفته پژوهش، به تبیین اهمیت این رویداد و نقش آن در تقویت روحیه تحقیق، نوآوری و توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی در میان کودکان و نوجوانان پرداختند.