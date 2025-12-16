در نشستی تخصصی راهکار‌های مقابله با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی بررسی و برلزوم ارتقای فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و افزایش سطح هوشیاری جامعه تاکیدشد.

بررسی راهکار‌های مقابله با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی لزوم هوشیاری در برابر فضای مجازی استان صبح امروز به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار و راهکار‌های مقابله با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی بررسی شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد دیجیتال در بین شهروندان، گفت: نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات فضای مجازی برجسته بوده و هماهنگی بین دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برای افزایش آگاهی عمومی ضروری است.

نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر در این جلسه نیز گزارش‌هایی از وضعیت فعلی فضای مجازی، تهدیدات بالقوه و اقدامات انجام شده ارائه کرده و برنامه‌های مشترک برای مقابله با اخبار جعلی، حفاظت از اطلاعات شخصی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با هدف تقویت همکاری بین بخشی، ارتقای فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و افزایش سطح هوشیاری جامعه نسبت به تهدیدات دیجیتال برگزار شد.