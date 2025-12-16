رئیس دادگستری قم با اشاره به اهمین اسناد رسمی گفت: اسناد رسمی، کلید جلوگیری از جعل و اختلافات حقوقی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین موسوی، در همایش قانون التزام به اسناد که در اتاق اصناف قم برگزار شد، ضمن بررسی اهمیت اسناد رسمی در جلوگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی گفت: این اسناد راهکاری برای تسهیل و بهبود فرآیند ثبت اسناد و ملاحظات اجرائی است.

وی، ضمن تأکید بر اهمیت اجرای قوانین مربوط به اسناد رسمی، به نقش این اسناد در تسهیل امور قضائی و جلوگیری از جعل و مشکلات حقوقی پرداخت و از مسئولان خواست تا در راستای اجرای هرچه بهتر این قوانین همکاری کنند.