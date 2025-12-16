پخش زنده
یک زندانی محکوم به قصاص در زندان بافت همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) بخشیده می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مهدی محتشم رئیس زندان بافت گفت: این زندانی ۳۷ ساله در سال ۱۳۹۷ بهدنبال یک اختلاف خانوادگی مرتکب قتل عمد شده و حکم قصاص برای او صادر شده بود.
محتشم افزود :با پیگیری اعضای کمیته صلح و سازش و شورای حل اختلاف با تشکیل جلسات متعدد، گفتوگوهای مستمر و استفاده از ظرفیت ریشسفیدان و معتمدان محلی، فضای تفاهم میان دو خانواده ایجاد شد و اولیاء دم رضایت خود را اعلام کرد