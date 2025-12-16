به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مهدی محتشم رئیس زندان بافت گفت: این زندانی ۳۷ ساله‌ در سال ۱۳۹۷ به‌دنبال یک اختلاف خانوادگی مرتکب قتل عمد شده و حکم قصاص برای او صادر شده بود.

محتشم افزود :با پیگیری اعضای کمیته صلح و سازش و شورای حل اختلاف با تشکیل جلسات متعدد، گفت‌وگوهای مستمر و استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، فضای تفاهم میان دو خانواده ایجاد شد و اولیاء دم رضایت خود را اعلام کرد