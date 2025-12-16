به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب مدیرکل محیط‌زیست استان افزود: بر اساس تحلیل‌های هواشناسی، تا روز جمعه در استان شاهد بارش‌های سنگین برف و سرمای گسترده خواهیم بود، پیامد طبیعی این شرایط، مهاجرت گونه‌های جانوری از ارتفاعات به دامنه کوه‌ها و حاشیه مزارع و باغ‌ها برای یافتن غذا است.

دیانتی نسب افزود: در این ایام، گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش مانند کل، بز، پلنگ، گراز، گرگ، خرس و سایر حیوانات برای بقا و تأمین غذا ناگزیر به نزدیک‌شدن به مناطق پایین‌دست و حتی محدوده‌های روستایی و حاشیه‌ای می‌شوند که این یک رفتار طبیعی در شرایط دشوار زمستانی است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تأکید کرد: از مردم طبیعت دوست استان تقاضا داریم با آرامش رفتار کرده، به این حیوانات آسیب نرسانند، از نزدیک‌شدن یا تعقیب آنها خودداری کنند و اجازه دهند در مدت کوتاهی از منابع طبیعی حاشیه‌ای تغذیه کرده و دوباره به زیستگاه خود بازگردند.

وی ادامه داد: حیات‌وحش بخشی از انفال عمومی، میراث طبیعی و سرمایه ملی کشور است و تنها در زمان‌های بحران محیطی به حریم جوامع انسانی نزدیک می‌شود.

دیانتی نسب ادامه داد: رحم و شفقت به این موجودات در روز‌های سرد زمستان، جلوه‌ای از خرد، نوع‌دوستی و انجام‌وظیفه انسانی و دینی است.

وی همچنین از مردم خواست در همکاری با محیط‌بانان استان نقش فعالی داشته باشند و گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه مشاهده حیوانات آسیب‌دیده، نیازمند کمک، تخلفات شکار و صید یا اقدام تخریبی در محیط‌زیست را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

دیانتی نسب اظهار کرد: این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و گزارش‌ها برای اقدام فوری به نزدیک‌ترین واحد محیط‌بانی ارجاع می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ضمن اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای مقابله با شرایط پیش‌رو گفت: در این ایام گشت‌های محیط‌بانی در مناطق حساس و زیستگاه‌های تحت‌تأثیر سامانه برفی تشدید شده است، همچنین توزیع دستی علوفه در ارتفاعات برای کاهش فشار تغذیه‌ای بر جانوران، هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران، و برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید ازجمله اقدامات در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز نه‌تنها مسئول حفظ امنیت شهروندان هستیم، بلکه متعهد به پاسداری از این میهمانان ناخوانده طبیعت خواهیم بود.

دیانتی نسب افزود: از مردم انتظار داریم در کنار محیط‌بانان، نقش میزبانان مهربان را برای حیات‌وحش ایفا کنند تا زمستانی ایمن هم برای انسان و هم برای طبیعت رقم بخورد.