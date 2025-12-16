با آغاز پرواز‌های یک شرکت هواپیمایی ایرانی، حمل و نقل هوایی میان ایران و افغانستان گسترش می‌یابد.

گسترش حمل و نقل هوایی میان ایران و افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اعلام کرد: شرکت هوایی وارش جمهوری اسلامی ایران در جریان همین هفته نخستین پرواز مستقیم خود را از تهران به کابل انجام خواهد داد و به صورت رسمی فعالیت خود را در این مسیر آغاز می‌کند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان افزود: با آغاز پرواز‌های شرکت وارش، سهولت بیشتری برای مسافران فراهم شده و گزینه‌های پروازی میان دو کشور افزایش می‌یابد.

گفتنی است، افغانستان در ماه‌های اخیر تلاش‌های جدیدی را برای گسترش مسیر‌های پروازی بین‌المللی و افزایش فعالیت شرکت‌های هوایی خارجی در این کشور آغاز کرده است.

قبل از این نیز شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ماهان، معراج و کیش ایر نیز پرواز‌های مشغول فعالیت در مسر خطوط هوایی ایران و افغانستان بودند.