به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل بازرسی استان نشست هم اندیشی و هم افزایی قضات دادسرا و محاکم با بازرسان مجموعه بازرسی استان در محل سالن جلسات بازرسی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه که قضات دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر و بازرسان سازمان بازرسی حضور داشتند گفت: جا دارد از بدنه تلاشگر و زحمت کش بازرسی کل استان که در بخش‌های مختلف به صورت تخصصی با نگاه پیشگیری و صیانت از بروز تخلف و جرم مجاهدانه تلاش می‌کنند تقدیر نمود.

عتباتی با تاکید بر اینکه هنر باید این باشد که اجازه وقوع تخلف و جرم را نداد گفت: در بحث برخورد با جرایم زمانی موفق هستیم که با نظارت و رصد‌های به موقع و دقیق با پیگیری‌های فنی و تخصصی اجازه شکل گیری تخلف و سوء جریان را نداد و باید تمام توان و تلاش در بدو امر صرف پیشگیری از وقوع جرم و سوء جریان در مجموعه‌ها باشد و سپس برخورد صورت گیرد تا امور حسن جریان داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: اگر بعد از فرایند پیشگیری جرمی اتفاق افتد با پشتیبانی و هماهنگی مجموعه‌های دستگاه قضایی و بازرسی و ورودی‌های دقیق و قاطعانه تلاش می‌گردد که موضوع به سرانجام مطلوب برسد و این جلسات نیز در جهت تقویت همین همپوشانی‌ها و تعاملات است. مقام ارشد قضایی استان تاکید: در پرونده‌هایی که ورود می‌گردد تمرکز بیشتر بر جرایم عمد و سوء جریان باشد و نگاه، نگاه حمایتی از مدیران دلسوز، شجاع و سالم باشد و در این خصوص خرسندم که بیشتر تمرکز مجموعه بازرسی شناسایی نقاط ضعف و لغزش‌ها و ورود سریع به سوء جریان هاست.

محبوبی مدیر کل سازمان بازرسی نیز در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی گفت: اگر حمایت‌های دستگاه قضایی از اقدامات مجموعه بازرسی نباشد امور مبارزه با فساد و سوء جریان‌ها در مجموعه‌ها به خوبی پیش نمی‌رود و کار‌ها ابتر می‌ماند. محبوبی افزود: تعامل مجموعه‌های دستگاه قضایی و بازرسی تکمیل کننده اقدامات همدیگر در راستای تسریع کار و صدور یک رای عادلانه، قاطع و بازدارنده است.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات استان و محمد علی نژاد رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه نیز هر یک فراخور جلسه مطالب ارشادی را بیان داشته و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر جلسه با جمع بندی مطالب ارائه شده و مصوباتی به تصویب رسید و در پایان از قضات موقر و ساعی در رسیدگی به پرونده‌های بازرسی با تقدیم لوح تقدیری تجلیل به عمل آمد.