تقسیم فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر بین بخشهای دولتی، سمنها و اصناف
ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال برنامهریزی برای تقسیم کار ملی میان بخشهای دولتی، سمنها، مردم، خانوادهها و اصناف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز در افتتاحیه کارگاه آموزشی نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد در مشهد گفت: در این راستا «پویش محله پاک» را به عنوان یک ابتکار بینظیر در حوزه اجتماعی راهاندازی کردهایم.
حسین ذوالفقاری با تاکید بر اینکه به دنبال پیشگیری همهگیر، فراگیر و پایدار هستیم و به سخنرانی و تولید محتوا بسنده نمیکنیم، گفت: باید به سمتی برویم که هر فرد دلسوزی در این مملکت اعم از مادر، پدر، معلم، روحانی، مدیر یا صاحب کارگاه خود را یک مربی بداند.
وی ادامه داد: امروز اولویت برخی والدین برای فرزندان، صرفا تأمین نیازهای مادی است و جنبههای تربیتی و معنوی مورد غفلت قرار گرفته است.
ذوالفقاری با قدردانی از دستگاه قضایی و اقدامات قوی در حوزه مقابله و برخورد قانونی ابراز امیدواری کرد: در حوزه پیشگیری و درمان نیز بتوانیم قدمهای عملی و همهجانبهای را برای کنترل مواد مخدر و کاهش آسیبهای ناشی از آن برداریم.
پیشگیری، خاکریز اول مبارزه با اعتیاد
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این مراسم با بیان اینکه پیشگیری خاکریز اول و خط مقدم مبارزه با اعتیاد است، گفت: پیشگیری نقطه تعیینکننده در کنترل اعتیاد در سطح جامعه است و نباید از این سلاح نرم و ابزار فرهنگی غافل شویم.
زهرا عابدینی، پیشگیری را به عنوان ایجاد یک «دیوار امن» حول خانواده و جامعه تعریف و اظهار کرد: پیشگیری یعنی اجازه ندهیم جوان یا نوجوان ما وارد میدان آسیب اعتیاد شود. یعنی اجازه ندهیم خانوادهای در چنگ اعتیاد بیصدا فرو بپاشد؛ اجازه ندهیم اعتیاد قبل از پلیس و قاضی وارد خانه، مدرسه، محیط کار و جامعه شود.
وی افزود: ما در حوزههای مختلف از جمله سیاستگذاری، برنامهریزی، اقدامات اجرایی، محیطهای آموزشی و کاری اولویت لازم را به موضوع پیشگیری از اعتیاد نمیدهیم زیرا فرهنگ پیشگیری هنوز در رگ و ریشه جامعه نفوذ نکرده است.
عابدینی، مسئولیت این موضوع را بر عهده نهادهای دولتی، کنشگران اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد، مدیران و تمامی اشخاص مؤثر دانست و گفت: وظیفه ماست که فرهنگ پیشگیری را به جامعه مخابره کرده و احساس خطر در برابر پیامدهای خانمانسوز اعتیاد را به پدران، مادران و آحاد مردم انتقال دهیم.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مهمترین چالش در مساله مبارزه با اعتیاد را ضعف فرهنگ پیشگیری در میان مردم، مدیران و فعالان اجتماعی خواند و گفت: تمرکز بیشازحد بر سیاستهای مقابلهای و سپس حوزه درمان باعث غفلت یا کمتوجهی ناخودآگاه به حوزه پیشگیری شده است.