ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال برنامه‌ریزی برای تقسیم کار ملی میان بخش‌های دولتی، سمن‌ها، مردم، خانواده‌ها و اصناف است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز در افتتاحیه کارگاه آموزشی نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد در مشهد گفت: در این راستا «پویش محله پاک» را به عنوان یک ابتکار بی‌نظیر در حوزه اجتماعی راه‌اندازی کرده‌ایم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،

حسین ذوالفقاری با تاکید بر اینکه به دنبال پیشگیری همه‌گیر، فراگیر و پایدار هستیم و به سخنرانی و تولید محتوا بسنده نمی‌کنیم، گفت: باید به سمتی برویم که هر فرد دلسوزی در این مملکت اعم از مادر، پدر، معلم، روحانی، مدیر یا صاحب کارگاه خود را یک مربی بداند.

وی ادامه داد: امروز اولویت برخی والدین برای فرزندان، صرفا تأمین نیاز‌های مادی است و جنبه‌های تربیتی و معنوی مورد غفلت قرار گرفته است.

ذوالفقاری با قدردانی از دستگاه قضایی و اقدامات قوی در حوزه مقابله و برخورد قانونی ابراز امیدواری کرد: در حوزه پیشگیری و درمان نیز بتوانیم قدم‌های عملی و همه‌جانبه‌ای را برای کنترل مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از آن برداریم.

پیشگیری، خاکریز اول مبارزه با اعتیاد

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این مراسم با بیان اینکه پیشگیری خاکریز اول و خط مقدم مبارزه با اعتیاد است، گفت: پیشگیری نقطه تعیین‌کننده در کنترل اعتیاد در سطح جامعه است و نباید از این سلاح نرم و ابزار فرهنگی غافل شویم.

زهرا عابدینی، پیشگیری را به عنوان ایجاد یک «دیوار امن» حول خانواده و جامعه تعریف و اظهار کرد: پیشگیری یعنی اجازه ندهیم جوان یا نوجوان ما وارد میدان آسیب اعتیاد شود. یعنی اجازه ندهیم خانواده‌ای در چنگ اعتیاد بی‌صدا فرو بپاشد؛ اجازه ندهیم اعتیاد قبل از پلیس و قاضی وارد خانه، مدرسه، محیط کار و جامعه شود.

وی افزود: ما در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اقدامات اجرایی، محیط‌های آموزشی و کاری اولویت لازم را به موضوع پیشگیری از اعتیاد نمی‌دهیم زیرا فرهنگ پیشگیری هنوز در رگ و ریشه جامعه نفوذ نکرده است.

عابدینی، مسئولیت این موضوع را بر عهده نهاد‌های دولتی، کنشگران اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران و تمامی اشخاص مؤثر دانست و گفت: وظیفه ماست که فرهنگ پیشگیری را به جامعه مخابره کرده و احساس خطر در برابر پیامد‌های خانمان‌سوز اعتیاد را به پدران، مادران و آحاد مردم انتقال دهیم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مهم‌ترین چالش در مساله مبارزه با اعتیاد را ضعف فرهنگ پیشگیری در میان مردم، مدیران و فعالان اجتماعی خواند و گفت: تمرکز بیش‌ازحد بر سیاست‌های مقابله‌ای و سپس حوزه درمان باعث غفلت یا کم‌توجهی ناخودآگاه به حوزه پیشگیری شده است.