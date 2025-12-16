به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جرقویه گفت: شهید ابوالفضل صانعی نیک آبادی روز جمعه ۲۱ آذر حین تمرین رزمایش تاکتیکی بسیج، در اثر برخورد گلوله مجروح شد و برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) شهرضا انتقال یافت.

سرهنگ پاسدار سیدمهدی فاطمی گفت: با وجود تلاش‌های کادر درمانی بیمارستان برای احیای وی، این بسیجی فداکار به شهادت رسید.

وی افزود: پیکر این بسیجی شهید در زادگاهش تشییع و در گلزار شهدای نیک آباد به خاک سپرده شد.

شهید ابوالفضل صانعی نیک آبادی ۳۶ ساله و متاهل بود و از وی سه فرزند به یادگار مانده است.