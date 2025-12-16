به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به بارش نزولات آسمانی و کولاک شدید مسیر پونل به خلخال حدفاصل زندانه تا الماس مسدود شده است.

وی افزود: این مسدودیت از بامداد امروز به علت کولاک شدید در مسیر پونل به خلخال بوده و تردد در این مسیر فعلا مقدور نیست.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: کلیه دستگاه‌های متولی در تلاش هستند تا مسیر پونل به خلخال را بازگشایی کنند لذا رانندگانی که قصد ادامه مسیر به خلخال را دارند از محور اسالم به خلخال تردد کنند.

سرهنگ جاور صفاری افزود: رانندگانی که قصد ادامه مسیر در این محور را دارند حتما به نکات ایمنی توجه داشه باشند و به مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.