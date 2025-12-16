یادواره شهدای روحانی آذربایجان غربی و گرامیداشت یاد و خاطره روحانی شهید کمال قاسمی شهید شاخص روحانی کشور در مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این یادواره با اشاره به مقام و منزلت شهدا در نزد خداوند گفت: شهدا در واقع جان خود را برای زنده نگه داشتن دین الهی تقدیم کردند و در نزد پروردگار خود زنده‌اند و روزی می‌خورند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که علما نیز در راستای اجرای احکام اسلامی و تبلیغ دین در جامعه قدم بر می‌دارند و در واقع ادامه دهنده راه شهدا هستند افزود: اگر ما در راه تبلیغ دین گام برداریم و وظیفه طلبگی خود را درست انجام دهیم در واقع مرگ ما نیز با اجر شهادت خواهد بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که کنگره ملی بزرگداشت ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی چهارم بهمن ماه در ارومیه برگزار خواهد شد گفت: در راستای برگزاری کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در تاریخ ۳۰ دی ماه اجلاسیه بزرگداشت شهدای روحانی شیعه و اهل تسنن استان در ارومیه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام میثم فیاضی با بیان این که آذربایجان غربی ۹۶ شهید روحانی را در دوران پر افتخار دفاع مقدس تقدیم اسلام و انقلاب کرد افزود: شهید روحانی کمال قاسمی به عنوان شهید شاخص روحانی کشور در سال جاری انتخاب شده است و در این یادواره یاد و خاطره این شهید بزرگوار نیز گرامی داشته می‌شود.