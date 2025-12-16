دانش آموزان دختر آملی با برپایی جشن تکلیفی متفاوت، هدیه بندگی خود را به خرید یک خشت کاشی صحن عقیله بنی هاشم در کربلا اختصاص دادند.

دانش آموزان دختر مدرسه شهید صابر آمل با برپایی جشن تکلیفی متفاوت، هدیه ویژه بندگی با خدا را به خرید یک خشت برای کاشی‌کاری صحن عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری (س) در کربلا معلی اختصاص دادند.

جشن تکلیف حدود ۲۰۰ دانش آموز دختر مدرسه شهید صابر آمل درجوار پنج شهید گمنام درحسینیه لاله‌های زهرایی این شهر وبا حضور اعضای ستاد عتبات عالیات شهرستان آمل، مدیرومعلمان این مدرسه برگزارشد.

مسئول ستاد اقامه نماز وعترت اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل درخصوص برگزاری این برنامه گفت: دانش‌آموزان دختر با رسیدن به سن بلوغ در مسیر عبودیت و بندگی خالص خداوند قرار می‌گیرند و با برگزاری این گونه مراسم می‌خواهیم آنان با اصول و ارزش‌های دینی بیشتر آشنا شوند و به رشد و کمال برسند.

حجت الاسلام نظرعلی محمدی افزود: این جشن فرصتی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مسئولیت‌های دینی و اجتماعی‌شان بوده و در تقویت هویت دینی آنان نقش بسزایی دارد.

وی، سن تکلیف دانش آموزان دختر را مهمترین تحول دوران زندگی آنها دانست و خواست که دختران با رعایت حجاب و ادای واجبات دینی و مذهبی آینده‌ای درخشان برای خود رقم بزنند.

پرداخت ۴۰۰ میلیونی ریالی دانش آموزان دبستان شهید صابر برای کاشی

مدیردبستان شهید صابرآمل هم به برپایی جشن تکلیف دانش آموزان دختر این مدرسه درجوار شهدای گمنام این شهرستان اشاره کرد وگفت: حدود ۲۰۰ دانش آموز این مدرسه در جشن امروز شرکت کردند و امیدواریم این جشن فصل جدیدی در زندگی این نوگلان باز کند.

فاطمه کاظمیان افزود: با پیشنهادی که مدیریت مدرسه به دانش آموزان برای این کار خیر داشته و با هماهنگی‌های انجام شده با ستاد توسعه بازسازی عتبات عالیات شهرستان آمل، به تأسی از این سنت دیرین، با راه‌اندازی پویش «کاشی حرم»، این فرصت معنوی ارزشمند را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: دراین اقدام خیر وعاقبت بخیری که نخستین بار درسطح مدارس کشور توسط دانش آموزان دبستان شهیدصابر آمل اجرایی شد، نام همه دانش آموزان، مدیریت وشهید مدرسه با نذر ۲۰۰ هزارتومان برای طرح توسعه حرم امام حسین (ع)، مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب (س) و حک نام آنان در حرم مطهر جاودانه خواهد شد.

مدیر دبستان شهید صابرآمل ابراز امیدواری کرد: این الگوی ارزشمند که افتخارهمه ما ایرانی‌ها برای ساخت و ساز در اعتاب مقدسه است، دردیگر مدارس نیز درمناسبت‌های مختلف اجرایی شود.

در شهرستان ۴۲۰ هزار نفری آمل بیش از ۷۰ هزار دانش آموز درمقاطع مختلف تحصیل می‌کنند.