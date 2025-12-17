به گفته معاونت اجتماعی سپاه فتح استان ۵۶۰ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود که سهم کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ مرکز است.

لویه و بویراحمد ، معاونت اجتماعی سپاه فتح استان در آیین افتتاح مرکز مشاوره مهر گفت: در حوزه نظام روان‌شناسی و سلامت اجتماعی، مأموریت‌هایی از سوی مقام معظم رهبری برای پیش‌برندگی نظام و انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران واگذار شده است و سپاه در کنار سایر عرصه‌های مأموریتی خود، موضوع آرامش روحی و روانی جامعه را نیز با جدیت دنبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی سرهنگ پاسدار حجت‌الله عباسی با بیان اینکه بر اساس سند پنج‌ساله اعتلای بسیج، مقرر شده است ۵۶۰ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور راه‌اندازی شود که سهم استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ مرکز است افزود: نهمین مرکز مشاوره خانواده استان در شهرستان چرام، با همت اعضای شورای اداری، سپاه و بسیج، افتتاح شد.

وی ادامه داد: امید است با راه‌اندازی این مراکز و با توجه به مأموریت ذاتی آنها که ارتباط مستقیم و مردمی با خانواده‌ها دارند، گام مؤثری در مسیر تحقق مراحل پنج‌گانه انقلاب اسلامی، به‌ویژه در حوزه تمدن‌سازی و آرامش‌سازی اجتماعی برداشته شود. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام با اشاره به اهمیت تحکیم بنیان خانواده گفت: خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، نقش اساسی در سلامت فرهنگی، اجتماعی و امنیتی جامعه دارد و هرگونه آسیب به این نهاد، تبعات گسترده‌ای در سطح جامعه به دنبال خواهد داشت.

سرهنگ پاسدار مصطفی اقبالی با تأکید بر نقش پیشگیرانه مراکز مشاوره افزود: راه‌اندازی مرکز مشاوره مهر گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از اختلافات خانوادگی و ارتقای سطح آگاهی زوجین است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش طلاق، به‌ویژه طلاق عاطفی، ایفا کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام با اشاره به شرایط کنونی جامعه تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی با استفاده از ابزار‌های نوین، به‌ویژه فضای مجازی، بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند با ترویج سبک زندگی غربی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی را تضعیف کنند.