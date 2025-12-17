افتتاح نهمین مرکز مشاوره خانواده استان در شهرستان چرام
به گفته معاونت اجتماعی سپاه فتح استان ۵۶۰ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور راهاندازی میشود که سهم کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ مرکز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاونت اجتماعی سپاه فتح استان در آیین افتتاح مرکز مشاوره مهر گفت: در حوزه نظام روانشناسی و سلامت اجتماعی، مأموریتهایی از سوی مقام معظم رهبری برای پیشبرندگی نظام و انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران واگذار شده است و سپاه در کنار سایر عرصههای مأموریتی خود، موضوع آرامش روحی و روانی جامعه را نیز با جدیت دنبال میکند.
سرهنگ پاسدار حجتالله عباسی با بیان اینکه بر اساس سند پنجساله اعتلای بسیج، مقرر شده است ۵۶۰ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور راهاندازی شود که سهم استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ مرکز است افزود: نهمین مرکز مشاوره خانواده استان در شهرستان چرام، با همت اعضای شورای اداری، سپاه و بسیج، افتتاح شد.
وی ادامه داد: امید است با راهاندازی این مراکز و با توجه به مأموریت ذاتی آنها که ارتباط مستقیم و مردمی با خانوادهها دارند، گام مؤثری در مسیر تحقق مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی، بهویژه در حوزه تمدنسازی و آرامشسازی اجتماعی برداشته شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام با اشاره به اهمیت تحکیم بنیان خانواده گفت: خانواده بهعنوان اصلیترین نهاد اجتماعی، نقش اساسی در سلامت فرهنگی، اجتماعی و امنیتی جامعه دارد و هرگونه آسیب به این نهاد، تبعات گستردهای در سطح جامعه به دنبال خواهد داشت.
سرهنگ پاسدار مصطفی اقبالی با تأکید بر نقش پیشگیرانه مراکز مشاوره افزود: راهاندازی مرکز مشاوره مهر گامی مؤثر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از اختلافات خانوادگی و ارتقای سطح آگاهی زوجین است و میتواند نقش مهمی در کاهش طلاق، بهویژه طلاق عاطفی، ایفا کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام با اشاره به شرایط کنونی جامعه تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی با استفاده از ابزارهای نوین، بهویژه فضای مجازی، بنیان خانوادهها را هدف قرار دادهاند و تلاش میکنند با ترویج سبک زندگی غربی، ارزشهای اسلامی و انقلابی را تضعیف کنند.
اقبالی ادامه داد: ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام از فعالیت مرکز مشاوره مهر حمایت میکند و آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای بسیج، در مسیر تحکیم خانواده، ارتقای سلامت روانی جامعه و تربیت نسل صالح و انقلابی نقشآفرینی کند.
امام جمعه چرام هم در این مراسم با اشاره به اهمیت فعالیت مراکز مشاوره گفت: ایجاد چنین مراکزی برای شناسایی مشکلات، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت بنیان خانواده بسیار ضروری و حیاتی است و باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
حجتالاسلام سید نوراله افشار به چالشهای فضای مجازی اشاره کرد و افزود: در کنار راهاندازی مراکز مشاوره، لازم است نظام حکمرانی در فضای مجازی اصلاح شود.