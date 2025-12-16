رقابت ۴۹ البرزی در جشنواره قصه گویی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، سیصد نفر در سامانه جشنواره قصهگویی ثبت نام کردند که پس از پایش و داوری اولیه، ۴۹ اثر برای رقابت در مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی انتخاب شدند.
این قصهگویان در ردههای سنی کودک، نوجوان، بزرگسال و مادربزرگها در بخشهایی همچون «سنتی و کلاسیک»، «آیینی_سنتی»، «با ابزار»، «ایثار و قهرمانان»، «دینی»، «منظوم»، «علمی»، «زبان اشاره» و بخش نوآورانه «۱۰۰ ثانیهای» در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه در مرکز مجتمع کانون کرج اجرا می شود، به رقابت خواهند پرداخت.
رده ملی و بینالمللی جشنواره از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار میشود.