مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تأمین مالی تولیدکنندگان جوان با حمایت این صندوق خبر داد و گفت: برای تولیدکنندگان مستقر در نواحی صنعتی، ضمانت‌نامه‌هایی صادر خواهد شد تا بتوانند از بانک‌های عامل تأمین مالی لازم برای تولید را دریافت کنند.

آقای افشار فتح الهی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنعت کشور، موضوع تأمین مالی است، افزود: تأمین مالی تولیدکنندگان می‌تواند از مسیر نظام بانکی، بازار سرمایه یا ابزار‌های نوین مانند کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی) انجام شود، اما در همه این روش‌ها، مشکل اصلی، تأمین وثایق مورد نیاز است.

فتح‌الهی با اشاره به تفاهم‌نامه با خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با هدف رفع مشکل وثایق بانکی و تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان صادرات‌محور؛ افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران برای تولیدکنندگانی که فعالیت صادراتی دارند، مجموعه‌ای از راهکار‌ها را طراحی کرده است تا دارایی‌هایی مانند کارخانه‌ها و زمین‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که معمولاً از سوی شبکه بانکی به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شوند، در قالب وثایق صندوق مورد قبول قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این چارچوب، صندوق ضمانت‌نامه‌هایی را در اختیار سیستم بانکی قرار می‌دهد تا بانک‌ها با اطمینان بیشتری نسبت به تأمین مالی واحد‌های تولیدی اقدام کنند. این سازوکار می‌تواند در بازار سرمایه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تأکید کرد: ضمانت‌نامه‌های صادره می‌توانند برای تأمین مالی مواد اولیه یا سرمایه در گردش از مسیر‌های مختلف به کار گرفته شوند و امیدواریم این اقدام گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان جوان کشور باشد.