اتحادیه جهانی کشتی اسامی نفرات نخست رده بندی برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی جهان را در پایان سال ۲۰۲۵ منتشر کرد که در میان آن‌ها دو نماینده از ایران در صدر قرار دارند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی اسامی نفرات نخست رده بندی برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی جهان را در پایان سال ۲۰۲۵ منتشر کرد که در میان آن‌ها دو نماینده از ایران در صدر قرار دارند.در این رده بندی امتیازات رنکینگ بر اساس نتایج کشتی‌گیران در رقابت‌های جهانی، قاره‌ای و ۴ مرحله تورنمنت های رنکینگ در سال ۲۰۲۵ محاسبه شده است.

برهمین اساس در کشتی آزاد و در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد و در کشتی فرنگی سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم در صدر این رده بندی قرار دارند.

در حالی‌که از ایران تنها رحمان عموزاد در صدر وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد قرار دارد، آمریکا با داشتن ۳ نماینده در صدر رده بندی ، بیشترین صدرنشین را دارد و در کشتی فرنگی نیز ازبکستان با 3 نماینده بیشترین صدرنشین را به خود اختصاص داده است.