به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شخصی تحت عنوان مأمور یکی از ارگان‌های دولتی با سوء استفاده از موقعیت شغلی، از شهروندان اخاذی می‌کرد گفت: پس از بررسی‌های صورت گرفته، صحت موضوع محرز و با اقدامات فنی مأموران کلانتری ۱۱، متهم حین ارتکاب به جرم در محدوده بلوار شیون فومنی شهر رشت، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: یک دستگاه بی سیم، کارت شناسایی جعلی و یک قبضه سلاح سرد از این فرد کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه این فرد دارای ۱۴ فقره سابقه نظیر جعل عنوان، غصب شغل و سرقت است و تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر شکات احتمالی این پرونده ادامه دارد، گفت: متهم ۳۱ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و روانه زندان شد.

سرهنگ روشن قلب در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس از آنها خواست در صورت مواجهه با افرادی که خود را مامور ارگان‌های دولتی معرفی می‌کنند، قبل از پاسخگویی نسبت به رویت کارت شناسایی این افراد اقدام و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.