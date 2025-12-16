چهار ملی‌پوش والیبال دانش‌آموزی پسران ایران که اخیراً موفق به کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی چین شده بودند، با استقبال رسمی رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، وارد ارومیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،استاندار آذربایجان غربی در مراسم استقبال، ضمن تبریک و قدردانی از این موفقیت بزرگ به خانواده‌ها و جامعه ورزشی استان، بر حمایت هرچه بیشتر تأکید کرد. وی اظهار داشت که آذربایجان غربی آماده است تا با تأمین زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی بیشتر، زمینه را برای شکوفایی استعداد‌های جوان فراهم آورد تا شاهد کسب افتخارات ملی بیشتری باشیم.

این چهار ورزشکار شایسته آذربایجان غربی، با عملکرد درخشان خود در عرصه بین‌المللی، نه تنها نام ایران را در سطح جهان مطرح کرده‌اند، بلکه به عنوان الگویی الهام‌بخش، انگیزه و امید تازه‌ای برای جوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به ورزش در استان ایجاد خواهند نمود.