اختتامیه مسابقات ورزشی جام شهدای اقتدار ویژه هفته زن در ارومیه برگزار و از برترینهای این رقابتها تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اختتامیه مسابقات ورزشی «جام شهدای اقتدار» به مناسبت هفته زن، با حضور فرماندهان و مسئولان سپاه شهدای آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.
خانم سید نظری مسئول معاونت امور زنان و خانواده سپاه شهدای آذربایجانغربی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این مسابقات در سطح یگانهای مستقر سپاه استان و با هدف اعتلای فرهنگ ورزش در چارچوب ارزشهای ایران اسلامی و ارتقای نشاط و سلامت جسمی بانوان برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها در پنج رشته ورزشی شامل دارت، تیراندازی، شنا، هفتسنگ و آمادگی جسمانی برگزار شد که شرکتکنندگان در دو رده سنی فرزندان ۱۰ تا ۱۶ سال و همسران و خواهران بالای ۱۶ سال به رقابت پرداختند.
مسئول معاونت امور زنان و خانواده سپاه شهدای استان تصریح کرد: در پایان این دوره از مسابقات، از مجموع ۶۶ نفر از برگزیدگان و شرکتکنندگان تجلیل بهعمل آمد.
در ادامه این مراسم، سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با اشاره به نقش ورزش در تعالی جامعه گفت: ورزش یکی از مؤلفههای اساسی پیشرفت هر جامعهای است و علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی، نقش مهمی در ایجاد همبستگی، اتحاد اقوام و ملتها و معرفی هویت، توانمندی و اقتدار جامعه ایفا میکند.
وی بر لزوم توجه ویژه به توسعه ورزش، بهویژه در میان بانوان و خانوادهها تأکید کرد و افزود: تقویت فعالیتهای ورزشی زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده در جامعه اسلامی است.