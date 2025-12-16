نقشآفرینی رسانهای بانوان مازندران در رویداد طنین
دومین دوره رویداد رسانهای بانوان طنین با هدف تقویت صدای زن مسلمان در رسانه و شبکهسازی فعالان رسانهای زن، در استان مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دومین دوره رویداد رسانهای بانوان طنین با محوریت تقویت صدای زن مسلمان در رسانه، در راستای تحقق اهداف جهاد تبیین و در قالب جشنواره کشوری حریم رسالت در استان مازندران برگزار شد.
عبدالمهدی حقشناس رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران در جمع فعالان رسانهای و مهمانان این رویداد گفت: هدف طنین فریاد حقخواهی بانوان در حوزه رسانه است و نقش زنان در روایتگری جایگاهی محوری و اثرگذار دارد.
وی افزود: رویداد طنین با هدف توانمندسازی، شبکهسازی و نقشآفرینی مؤثر بانوان در عرصه روایتگری و جهاد تبیین برگزار شده و به دنبال تقویت گفتمانسازی رسانهای و نمایش هویت انقلاب و جایگاه زن در جامعه اسلامی است.
رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به بخش رقابتی این رویداد اعلام کرد: بانوان شرکتکننده میتوانند آثار تولیدی خود را در قالب خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و تیتر برای داوری ارسال کنند و آثار برگزیده علاوه بر دریافت جوایز استانی، به جشنواره کشوری حریم رسالت معرفی خواهند شد که اختتامیه آن ماه آینده در استان گیلان برگزار میشود.
در ادامه این رویداد،امالبنین محمدی مدیرکل امور بانوان مازندران گفت: کنشگران زن میراثدار رسالت سیاسی حضرت زهرا سلاماللهعلیها هستند و نقش زنان در مدیریت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه غیرقابل انکار است.
وی با تأکید بر ضرورت کنشگری فعالتر بانوان در فضای انتخاباتی پیشرو، رسانهها را به ایفای نقش هدایتگر فراخواند.
محمدی با اشاره به الگوی کنشگری حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها در دفاع از ولایت بیان کرد: حضور زنان در عرصه سیاسی یک ضرورت است و انتظار میرود بانوان امروز با تمام توانمندیهای خود در این عرصه نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
مدیرکل امور بانوان مازندران همچنین به نقش زنان در مدیریت معیشت و اقتصاد اشاره کرد و گفت: زنان در عرصه اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشتهاند و توان مدیریتی آنان در شرایط سخت بهخوبی نمایان شده است.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، نقش زن در خانواده و تربیت نسل را مهم دانست و محبت و همراهی مردان را کلید موفقیت این مدیریت عنوان کرد.
محمدی در پایان از رسانهها خواست در حوزه باورمندی دینی و حجاب، با نگاهی عمیق، مسئولانه و سازنده ورود پیدا کنند.