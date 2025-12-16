پخش زنده
نخستین آزمایشگاه بیوتکنولوژی تولید بذر قارچهای خوراکی و دارویی در فسا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه ملی مهارت فسا گفت: نخستین آزمایشگاه تخصصی بیوتکنولوژی تولید بذر قارچهای خوراکی و دارویی با هزینه بیش از پنج میلیارد تومان در دانشگاه ملی مهارت این شهرستان به بهره برداری رسید.
حسین صادقی افزود: با بهره برداری از این آزمایشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دیگر دانشگاههای شهرستان فسا هم میتوانند از آن در راستای پژوهش، فناوری و تولید علم استفاده کنند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت فسا بیان کرد: مرحله دوم این آزمایشگاه قرار است تا پایان سال به بهره داری برسد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.