شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوا امروز سه شنبه ۲۵ آذر در ساعت ۱۳ در آبادان با ۱۵۷، خرمشهر با ۱۶۸، اهواز با ۱۶۵ و هویزه با ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفت.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای شادگان ۱۳۲، ماهشهر ۱۲۹، بهبهان ۱۱۱، شوشتر ۱۱۸، دزفول ۱۳۱ و شوش ۱۴۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که بیانگر وضعیت نارنجی و آلودگی هوا برای گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.
طی این مدت کیفیت هوا در شهرهای رامشیر، امیدیه، رامهرمز، مسجدسلیمان و اندیمشک در محدوده قابل قبول و سالم قرار دارد.