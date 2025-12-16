پخش زنده
فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: حادثه واژگونی مینیبوس مدرسه در جاده نیشابور، هیچ مصدوم با حال وخیمی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرهنگ حسین میشمست افزود: صبح امروز، سهشنبه ۲۵ آذر یک دستگاه مینیبوس حامل دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی، در مسیر جاده فیروزه - همتآباد، واژگون شد که خسارت جانی در پی نداشته و فقط موجب جراحت خفیف دو نفر از دانشآموزان شده است.
او ادامه داد: این مینی بوس در میانه مسیر به دلیل نقص فنی، چرخ سمت چپ عقب جدا و منجر به واژگونی خودرو شده است.
این مسئول اظهار کرد: صلاحیت این وسیله نقلیه برای تردد در مسیرهای برون شهری منوط به داشتن معاینه فنی و سایر اسناد و مدارک معتبر است که انجام استعلام در این خصوص جریان دارد.
مصطفی اسدی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم گفت: این مینیبوس که حامل دانشآموزان دختر متوسطه دوم بود، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه را داشته است.
طبق بررسی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما خراسان رضوی، این سرویس ۱۵ دانش آموز داشته که پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند و در میان آنها دو نفر جراحت جزئی داشتند و بقیه هم مصدومیت خاصی نداشتند.