رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به ضربه سنگین پلیس آگاهی به شبکه‌های مالخری کشور از تکمیل بانک اطلاعاتی بیش از ۲۰۰۰ نفر مالخر حرفه‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار محمد قنبری در توضیح بیشتر اظهار کرد: در ادامه اجرای راهبرد «انهدام زنجیره اقتصادی سرقت» پلیس آگاهی با تشکیل بانک اطلاعاتی مالخران اجرای طرح‌های هفتگی و هوشمندسازی فرایند‌های نظارتی توانست طی ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ضربات گسترده و بی‌سابقه‌ای به شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه وارد کند اقداماتی که نقش تعیین کننده‌ای در کاهش سرقت‌های خرد و سازمان یافته در سطح کشور داشته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اعلامی از معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ۸ ماهه نخست سال جاری اطلاعات حدود ۲ هزار و ۱۸۰ مالخر حرفه‌ای ثبت شد، بانک اطلاعاتی که اکنون به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های هوشمندسازی و پیشگیری از باز تولید جرم در کشور تبدیل شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: از مهم‌ترین اقدامات ساختاری پلیس آگاهی در این دوره قرار دادن مالخران در لیست سیاه و پلتفرم سایت‌های معتبر خرید و فروش کالا می‌باشد اقدامی که مانع از فعالیت آنلاین این افراد ثبت آگاهی و عرضه کالای مشکوک می‌شود و همچنین مال خران حرفه‌ای در لیست ممنوعیت صدور و تمدید جواز کسب قرار گرفته‌اند.

این مقام انتظامی همچنین خاطر نشان کرد: در کنار این اقدامات طرح مهم "هر پرونده یک مالخر" نیز اجرا شد که موجب شناسایی دقیق هر مالخر مرتبط با هر پرونده سرقت و برخورد مستقل با آن‌ها شده است.

سردار قنبری در ادامه گفت: گسترش بانک اطلاعاتی، عملیات‌های میدانی هدفمند و محدودسازی فعالیت مال خران در فضای حقیقی و مجازی سه ضلع راهبرد جدید پلیس آگاهی است که امروز نتایج آن در کاهش محسوس وقوع سرقت‌ها به خوبی دیده می‌شود.