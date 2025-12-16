پخش زنده
فدراسیون کشتی در احکامی سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان را تا پایان رقابت های جهانی 2026 میلادی، منصوب کرد .
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیماغلامرضا محمدی دارنده ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز جهان و سرمربی اسبق تیمهای ملی کشتی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان منصوب شد.
احسان امینی قهرمان کشتی آزاد آسیا، و مربی ارشد تیم ملی در رقابتهای جهانی و المپیک طی سالهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.