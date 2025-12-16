حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است!

همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد

حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.

از هم‌وطنان تقاضا می شود از هرگونه تراکنش با حساب هایی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند خودداری کنند،چراکه این امر دارای تبعات قانونی است.

تاکید می شود اقدامات نظارتی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و به صورت مستمر رصد و پایش و به مرجع قضایی ارجاع می شود.

بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی:

