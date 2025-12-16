به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات سرشماری و پایش حیات وحش منطقه حفاظت‌شده مراکان با مشارکت کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و محیط‌بانان منطقه آغاز شد. این طرح در چارچوب برنامه‌های سالانه پایش زیستگاه‌ها و با هدف بررسی وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری و ارتقای سطح حفاظت از این زیستگاه ارزشمند اجرا می‌شود.

منطقه حفاظت‌شده مراکان از نخستین مناطق حفاظت‌شده کشور به شمار می‌رود و با وسعتی حدود ۱۰۳ هزار هکتار، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، در مرز دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار دارد و از نظر مدیریتی، حفاظت و رسیدگی به آن بر عهده شهرستان خوی است.

سیدعلیرضا قریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: سرشماری‌های امسال پس از اجرای موفق در پارک ملی دریاچه ارومیه و جزایر آن، به منطقه حفاظت‌شده مراکان رسیده است. وی با اشاره به ارزش بالای این منطقه افزود مراکان زیستگاه گونه‌های شاخصی مانند کل و بز، قوچ و میش ارمنی، پلنگ و سیاه‌گوش است و از نظر تنوع زیستی، در شمار مناطق کم‌نظیر کشور قرار دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه امسال برای نخستین‌بار پایش و سرشماری هوشمند در این منطقه اجرا می‌شود، اظهار کرد این روش نوین، دقت ثبت داده‌ها و تحلیل اطلاعات را افزایش داده و نتایج اولیه آن رضایت‌بخش و امیدوارکننده است.

میثم رحمتی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد در این مرحله از سرشماری، ۹ تیم تخصصی در منطقه مستقر شده‌اند و عملیات پایش میدانی به‌طور متوسط طی چهار روز انجام می‌شود. به گفته وی، مسیر‌ها و نقاط سرشماری بر اساس مطالعات کارشناسی و تجربه میدانی محیط‌بانان انتخاب شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی همچنین از فعالیت هفت پاسگاه محیط‌بانی در محدوده منطقه حفاظت‌شده مراکان خبر داد و گفت این پاسگاه‌ها در حوزه جغرافیایی چند شهرستان مستقر هستند و نقش مهمی در حفاظت شبانه‌روزی از این زیستگاه ایفا می‌کنند.

