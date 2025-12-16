افتتاح دومین کارخانه تولید آسفالت در خرم آباد
دومین کارخانه آسفالت شهرداری خرمآباد با ظرفیت روزانه ۱۲۰۰ تن امروز با حضور شهردار، اعضا شورای شهر و مدیرکل امور شهری استانداری به بهرهبرداری رسید.
، شهردار خرم آباد در حاشیه آیین افتتاح دومین کارخانه آسفالت شهرداری خرمآباد اظهار کرد: طرح «عید تا عید» شهرداری خرمآباد که شامل افتتاح ۱۵ پروژه از میلاد حضرت فاطمه تا عید نوروز است پاسخی عملی به جنگ رسانهای دشمن است.
داریوش بارانی بیرانوند افزود: برایناساس مردم این شهر هر هفته شاهد افتتاح یک پروژه مهم یا شنیدن یک خبر خوب در حوزه مدیریت شهری خواهند بود.
شهردار خرم آباد با بیان اینکه شهرداری خرمآباد علیرغم محدودیت شدید منابع و توزیع ناعادلانه بودجه در مرکز، برنامهریزی خود را بر اساس آرمانها و نیازهای شهر پیش میبرد، تصریح کرد: اگر منابع نیست، باید آن را تهیه کنیم، نه اینکه آرزوهای مردم را کوتاه کنیم. شهر خرمآباد را بااراده و مشارکت مردم اداره میکنیم.
بارانی بیرانوند با اشاره به افتتاح دومین کارخانه آسفالت این شهر پس از ۳۵ سال، خاطرنشان کرد: این کارخانه با سرمایهای بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، یکی از بهروزترین کارخانههای کشور است که تمام مراحل کنترل آن از طریق موبایل انجام میشود و ظرفیت تولید ۱۲۰۰ تن آسفالت در روز را دارد.
بارانی بیرانوند هدف از احداث این کارخانه را خودکفایی، افزایش بهرهوری و مسدودکردن راههای فساد احتمالی عنوان کرد و افزود: ما به دنبال ایجاد بهشت برای پیمانکاران خاص نیستیم. استراتژی ما تکمیل منظومه تولیدی شامل کارخانه قدیمی، کارخانه جدید و کارخانه شن و ماسه است تا نیاز شهر از داخل تأمین شود.
شهردار خرمآباد در بخش دیگری از صحبتهای خود به پل پیوند اشاره کرد و گفت: این پل فلزی و معمارانه، مجموعه ۳۷ هکتاری پارک کیو را به تپه شهدای گمنام متصل میکند و یک قطب گردشگری و تفریحی منحصربهفرد ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه نمادی از این است که شهرداری و شورا به هیچوجه از آرمانهای متعالی خود کوتاه نمیآیند.