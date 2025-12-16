فراخوان مسابقه طراحی و نقاشی «من نگهبان آب هستم» از سوی خانه سینما اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانه سینمای ایران با همکاری خانه تئاتر و خانه موسیقی از هنرمندان هنرهای تجسمی به ویژه طراحان گرافیک و نقاشانی که نگران تغییرات اقلیمی، ناکارآمدی مدیریت و الگوی بد مصرف منابع آبی در کشور هستند، دعوت می‌کند تا در مسابقه طراحی و نقاشی با موضوع پویش «من نگهبان آب هستم» شرکت کنند.

متن فراخوان به شرح زیر است:

شرایط و ضوابط

شرکت در این مسابقه برای تمام هنرمندان از هر رده سنی به طور انفرادی آزاد است.

آثار گروهی و کارگاهی در مسابقه پذیرفته نمی‌شوند.

نسخه دیجیتالی آثار باید با فرمت jpeg از طریق ایمیل ارسال شود. (نسخه‌هایی که به صورت دیجیتال خلق شده در اندازه اصلی آن ارسال شود)

نسخه چاپ شده آثار روی کاغذ در قطع A۳ یا َ A۴ چاپ و قاب شده به دبیرخانه ارسال شود.

در صورت استفاده از هوش مصنوعی در خلق اثر، شرکت کننده باید موضوع را به دبیرخانه اعلام کند.

شرکت کنندگان باید از طریق فرم آنلاین ثبت نام کنند و تعهد نامه مبنی بر اصالت اثر اجازه چاپ، توزیع و نمایش را امضا و ارسال کنند.

تمام آثار باید تا آخر وقت اداری، شنبه ۲۰ دی به ایمیل دبیرخانه مسابقه ارسال شوند.

طرح‌هایی که پس از پایان مدت تعیین‌شده یا با اطلاعات درخواستی ناقص ارسال شود در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

نمایش آثار

آثار منتخب ضمن انتشار در فضاهای مجازی پویش «من نگهبان آب هستم» در نمایشگاهی درتاریخ ۲۸ و ۲۹ دی در گالری مرتضی ممیز خانه هنرمندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

تمام آثار با نشان سه خانه و همچنین ذکر نام هنرمند چاپ و منتشر می شوند.

شیوه ارسال آثار

شماره های تماس دبیرخانه: ۰۹۳۹۷۶۹۶۵۲۴-۷۷۶۵۰۰۸۸

نشانی ایمیل :neghban_ab.khanecinema@outlook.com

نشاتی دبیرخانه : خیابان بهار جنوبی کوچه سمنان پلاک ۲۹ کد پستی ۱۵۶۱۷۳۷۵۱۱

نشانی تارنما: https://www.khanehcinema.ir