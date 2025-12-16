پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد از پایان موفق عملیات جستوجو برای یافتن چهار فرد مفقودی در منطقه کوههای انباردان شهرستان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی مرسلی اعلام کرد: در ساعت ۱:۳۳ بامداد روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی چهار نفر در ارتفاعات کوههای روستای انباردان شهرستان بستان آباد به پایگاه امداد و نجات شیبلی با هماهنگی مرکز EOC استان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی جستوجو و نجات از پایگاه امداد و نجات شیبلی جمعیت هلال احمر بستان آباد با سه نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و عملیات جستوجو آغاز شد.
مرسلی ادامه داد: پس از جستوجوی میدانی و پایش دقیق منطقه، هر چهار فرد مفقودی در وضعیت عمومی مناسب شناسایی و با همراهی امدادگران به مکان امن منتقل شدند. در پایان عملیات، این افراد به عوامل انتظامی تحویل داده شدند و ساعت ۷:۳۰ صبح امروز این عملیات با موفقیت به پایان رسید.
وی از شهروندان خواست تا در روزهای برفی زمستان از تردد به مکانهای ناآشنا و برف گیر خودداری کنند.