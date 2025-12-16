نجات چهار فرد مفقودی و انتقال به منطقه امن در بستان آباد

نجات چهار فرد مفقودی و انتقال به منطقه امن در بستان آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی مرسلی اعلام کرد: در ساعت ۱:۳۳ بامداد روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی چهار نفر در ارتفاعات کوه‌های روستای انباردان شهرستان بستان آباد به پایگاه امداد و نجات شیبلی با هماهنگی مرکز EOC استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی جست‌و‌جو و نجات از پایگاه امداد و نجات شیبلی جمعیت هلال احمر بستان آباد با سه نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و عملیات جست‌و‌جو آغاز شد.

مرسلی ادامه داد: پس از جست‌وجوی میدانی و پایش دقیق منطقه، هر چهار فرد مفقودی در وضعیت عمومی مناسب شناسایی و با همراهی امدادگران به مکان امن منتقل شدند. در پایان عملیات، این افراد به عوامل انتظامی تحویل داده شدند و ساعت ۷:۳۰ صبح امروز این عملیات با موفقیت به پایان رسید.

وی از شهروندان خواست تا در روز‌های برفی زمستان از تردد به مکان‌های ناآشنا و برف گیر خودداری کنند.