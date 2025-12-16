پخش زنده
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیروهای مسلح با تأکید بر لزوم ورود به عرصههای ناشناخته در فناوری گفت: با بررسی دستاوردهای سایر کشورها، میتوان دادههای فناورانه را احصا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «محمد مهدینژاد نوری» در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی باقرالعلوم که صبح امروز (سهشنبه) در دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه بقیةالله (عج) جزء دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور است.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای اصلی در حوزه پزشکی و لزوم پیشرفت هرچه بیشتر دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)، افزود: از این دانشگاه انتظار میرود که در زمینه پزشکی و سلامت، قطب تولید علم باشد.
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه ابزارهای جدید در علوم نوین پزشکی حائز اهمیت است، عنوان کرد: امید است که فناوریهای بنیادین در آینده با هم همگرا شوند و پزشکی را بهصورت بنیادین متحول کنند.
وی با تأکید بر لزوم تقدمیافتن «پیشگیری» بر «درمان»، این روند را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: باید تلاش کنیم تا قبل از استفاده از دارو، با پیشگیری، بیماریها را علاج کنیم.
سردار مهدینژاد نوری با اشاره به اهمیت تحول در تشخیص بیماریها، اظهار داشت: در سالهای آینده ممکن است که تشخیص ماشینی، دقیقتر از تشخیص انسانی باشد.
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح افزود: هوش مصنوعی، زیستفناوری، نانوفناوری، کوانتوم، حسگری، اینترنت اشیا و ... از جمله عرصههای فناوری پزشکی هستند.
وی با اشاره به اهمیت تشخیص بیماریها و استفاده از فناوریها در علوم پزشکی، عنوانکرد: هوش مصنوعی در رأس فناوریهاست و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترین فناوریها در صنعت پزشکی است.
سردار مهدینژاد نوری در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه باید وارد عرصههای ناشناخته در فناوری بشویم، خاطرنشان کرد: میتوانیم با استفاده از فناوری و بررسی دستاوردهای سایر کشورها دادههای فناورانه را احصا کنیم.