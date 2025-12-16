به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر با اشاره به دریافت خبری در خصوص تصرف زمین‌های ملی در ییلاق دشت دامن شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان ضمن هماهنگی قضایی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر گفت: در بازدید از مناطق مورد نظر مشخص شد افرادی ۸۳ هزار متر مربع از زمین‌های ملی در ییلاق دست دامن پره سر را تصرف کرده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده‌اند.

وی از معرفی متهم ۵۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان می‌گویند این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت بیش از ۱۶ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.