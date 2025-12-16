پخش زنده
امروز: -
ارتقای کیفیت ساخت و ساز و تضمین ایمنی ساختمانها در گیلان در گرو نظارت مؤثر، پایبندی به مقررات فنی و تعامل سازنده میان سازمان نظام مهندسی و مجریان ساختمانی در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست بررسی وضعیت مجریان ساختمانی و ارزیابی روند نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور ریاست سازمان نظام مهندسی، خزانهدار سازمان و جمعی از نمایندگان مجریان ساختمانی در گیلان برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت فعالیت مجریان ساختمانی، فرآیندهای نظارتی، نحوه اجرای ضوابط و چالشهای موجود در حوزه اجرا بررسی شد.
در این جلسه بر ضرورت تقویت نظارتهای فنی، شفافسازی فرآیندها، ارتقای هماهنگی میان مراحل ساخت و ساز و صیانت از حقوق بهرهبرداران تأکید شد.
همچنین حاضران دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی خود را برای بهبود کیفیت ساخت و ساز ارائه کردند.
کیوانخسرو معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی گیلان در این نشست با اشاره به اهمیت نقش مجریان در تضمین ایمنی و کیفیت ساختمانها، گفت: ارتقای کیفیت ساخت و ساز و تضمین ایمنی ساختمانها، در گرو نظارت مؤثر، پایبندی به مقررات فنی و تعامل سازنده میان سازمان نظام مهندسی و مجریان ساختمانی است.
وی با تأکید بر رویکرد جدی این اداره کل در ساماندهی فعالیت مجریان، افزود: ادارهکل راه و شهرسازی استان بر انسجام بخشی به نظارت بر فعالیت مجریان ساختمانی و اجرای دقیق ضوابط قانونی تأکید دارد و این موضوع با هدف ارتقای اعتماد عمومی و بهبود کیفیت ساخت و ساز بهصورت مستمر پیگیری خواهد شد.