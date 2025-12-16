



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر عامل مدسسه خیریه محبان ثارالله شیراز گفت: ۱۰۰۰ بسته کالایی به ارزش ۳ونیم میلیارد تومان و ۵۰۰ بسته یلدایی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان با کمک خیرین موسسه تهیه شده که در روز‌هایی که منتهی به شب یلدا می‌شود بین جامعه هدف که از قبل شناسایی شده‌اند توزیع می‌شود.

حجت الاسلام زارع افزود:هر کدام از این بسته‌ها به ارزش ۳ونیم میلیون تومان تهیه شده و برای نیازمندان که در خارج از استان و دور از دسترس هستند مبلغ این بسته‌ها به صورت نقدی به حساب خانوار واریز می‌شود.

به گفته وی هر بسته شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب، سویا، چای انار و آجیل شب یلداست و تا دوروز آینده بین جامعه هدف در شیراز و شهرستان‌های فارس توزیع می‌شود.