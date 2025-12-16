رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان از افزایش ۲۰ درصدی تصادفات فوتی در هشت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رضا دولتشاهی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان گفت: در هشت ماه گذشته، ۲۰۶ نفر در حوادث رانندگی درون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند که آمار بسیار بالا و نگران کننده‌ای است که بی شک کاهش بخش عمده‌ای از این تلفات جاده‌ای، نیازمند همکاری مردم است.

او افزود: از این تعداد ۴۵ درصد مربوط به موتورسیکلت‌ها، ۲۴ درصد عابران پیاده و بقیه مربوط به سوانح خودروی است که در مقایسه با سال گذشته که استان کاهش فوتی‌ها را تجربه کرده بود، این افزایش چشم‌گیر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان ادامه داد: بیشترین حوادث رانندگی در شهرستان‌های دزفول، آبادان، خرمشهر، کارون، امیدیه و باغملک رخ داده است در حالی که سال گذشته شهرستان‌های خرمشهر یک فوتی و باغملک و شادگان آمار فوتی صفر داشتند.

سرهنگ دولتشاهی عوامل متعددی را در بروز این حوادث موثر دانست و گفت: عدم رعایت قوانین، ایمنی نبودن برخی از خودرو‌های داخلی و ازدحام غیرضروری در محل تصادفات از عوامل حوادث رانندگی به شمار می‌روند.