کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم، از آسمان ابری و مه‌آلود در روز‌های آینده خبر و نسبت به بارش‌های گسترده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: سه‌شنبه (۲۵ آذر ۱۴۰۴) آسمان ابری و مه‌آلود با بارش باران از اواخر وقت، به‌ویژه در غرب و جنوب استان همراه با برف خواهد بود. سمت باد شرقی با سرعت ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت است و بیشینه دمای شهر قم به ۱۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی ادامه داد: در چهارشنبه (۲۶ آذر) بارش باران در کل استان و برف در مناطق غربی و جنوبی پیش‌بینی می‌شود. باد شمال غربی با سرعت ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت می‌وزد؛ کمینه دما ۵ و بیشینه ۱۱ درجه سانتی‌گراد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: پنجشنبه (۲۷ آذر) هم آسمان ابری با بارش پراکنده باران و برف در ارتفاعات ادامه دارد. باد شمال غربی با همان سرعت و دمای بین ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

صبوری افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین دمای صبحگاهی در دستجرد با ۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

وی برای ارتفاعات غربی و جنوبی استان قم، شهرستان‌های دستجرد، کهک، سلفچگان و ارتفاعات شهرستان جعفریه هشدار نارنجی صادر کرد.