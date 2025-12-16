پخش زنده
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان مهریز از شناسایی و ثبت بیش از ۱۰۵ گونه جانوری در مناطق حفاظتشده این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع خورمیزی، با اشاره به وسعت و تنوع زیستگاههای طبیعی این شهرستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عرصههای طبیعی مهریز شامل مناطق حفاظتشده و قرقهای اختصاصی است که در مجموع چندین هزار هکتار وسعت دارد و بهصورت مستمر توسط محیطبانان پایش میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۵ گونه جانوری در زیستگاههای مهریز شناسایی و ثبت شده است، افزود: ۱۵ گونه از این تعداد در زمره گونههای ارزشمند و شاخص قرار دارند و همچنین مشاهده و ثبت هفت گونه از خانواده گربهسانان، اهمیت بالای زیستگاهی این مناطق را نشان میدهد.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست مهریز با اشاره به پیشینه حفاظتی این شهرستان ادامه داد: یکی از مناطق مهم مهریز که در سال ۱۳۷۰ از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظتشده ارتقا یافت، امروز بهعنوان یکی از زیستگاههای شاخص حیات وحش استان یزد شناخته میشود.
در ادامه، علیان، کارشناس محیط زیست، با اشاره به اقدامات حفاظتی در منطقه حفاظتشده بهادران گفت: این منطقه با وسعتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار، هر ساله تحت سرشماری دقیق قرار میگیرد و جمعیت پستانداران شاخص از جمله کل و بز و قوچ و میش در فصلهای پاییز و بهار بررسی میشود.
وی افزود: شهرستان مهریز دارای دو قرق اختصاصی فعال است که از مجموع پنج قرق واگذار شده در سطح کشور، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و این موضوع جایگاه ویژه مهریز را در برنامههای حفاظتی کشور نشان میدهد.
این کارشناس محیط زیست با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از طبیعت تصریح کرد: نتایج سرشماریها مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی برای آینده مناطق است و محیط زیست تنها متعلق به یک اداره نیست؛ هر شهروند با رعایت سادهترین اصول، از جمله نریختن زباله در طبیعت، میتواند در حفظ این سرمایههای طبیعی که میلیونها سال برای شکلگیری آنها زمان صرف شده، نقشآفرین باشد.