به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی اسکیت رولبال زنان کشورمان ظهر امروز (سه شنبه) در دومین رقابت خود از رقابت‌های جام جهانی رولبال موفق شدند با نمایشی مقتدرانه و نتیجه ۳ بر صفر تیم ملی مصر را شکست دهند و به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کنند.

این مسابقه که در چارچوب مرحله گروهی مسابقات برگزار شد، با برتری ملی‌پوشان کشورمان همراه بود و شاگردان عبداله پور با عملکردی منسجم و روحیه‌ای بالا توانستند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند و نتیجه را به سود خود رقم بزنند. فاطمه ادیبی فر، هستی دیزنگیان و دریا خرمی زننده گل‌های تیم ملی در این رقابت بودند. بازیکنان تیم ملی در نخستین دیدار خود نیز از سد تیم فرانسه با نتیجه هجده بر یک عبور کرده بودند.

این پیروزی جایگاه تیم ملی رولبال زنان را در جدول رقابت‌ها بهبود بخشید و ملی‌پوشان به‌عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها شدند.

گفتنی است یکی از نکات جالب این رقابت را می‌توان به حضور تماشاگران ایرانی حاضر در سالن برشمرد که با در دست پرچم ایران و تشویق‌های جو خاصی را ایجاد کرده بودند.