به دلیل ورود سامانه بارشی جدید، از اواخر وقت امروز بارشهای خفیف و پراکنده برف و باران را شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: بررسی آخرین نقشههای پیش بینی وضع هوا نشان دهنده ورود یک سامانه بارشی از روز گذشته از نواحی جنوبی کشور است که موجب بارشهای قابل ملاحظهای در اغلب نواحی نیمه جنوبی کشور خواهد شد ولی با شدت کمتر استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این سامانه امروز سه شنبه موجب افزایش ابر در استان خواهد شد و بارشها در صورت وقوع از اواخر وقت به صورت خفیف و پراکنده برف و باران خواهد بود.
فعالیت بارشی سامانه از فردا چهارشنبه تقویت شده و تا روز جمعه در برخی از ساعات موجب بارش برف در مناطق گرمتر بارش برف و باران و وزش باد و احتمال کولاک و پدید مه در استان خواهد شد.
همچنین پیرو هشدار زرد شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ و تاکید بر محتوی این هشدار، هشدار نارنجی شماره ۹ اداره کل هواشناسی استان مرکزی صادر شده است.
با توجه به اینکه فعالیت بارش سامانه عمدتا به صورت برف خواهد بود و در برخی مناطق بویژه دامنه و ارتفاعات نیمه جنوب و نوار مرکز استان از شدت بیشتری برخوردار است، میتواند موجب اختلال در تردد معابر عمومی، جادهها و گردنههای استان و همچنین کاهش دید افقی به دلیل پدیده مه و کولاک برف شود.
دمای هوا از ابتدای فعالیت سامانه بارشی کاهش خواهد یافت به ویژه پس از عبور سامانه به طور محسوس تری سردتر خواهد شد به طوری که موجب یخبندان گسترده در استان خواهد شد.