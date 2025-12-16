پخش زنده
از بانوی قهرمان و صاحب دو مدال طلای رشته مچاندازی در مسابقات پارا آسیایی امارات، در فریمان استقبال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره ورزش و جوانان فریمان گفت: در مراسم استقبال از خانم کوثر قرایی فریمانی، دکتر قاضیزاده نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان و اعضای هیئتهای ورزشی این شهرستان حضور داشتند.
محمد صفری افزود: این مراسم در منزل این ورزشکار برگزار و هدایایی از طرف نماینده مجلس، فرماندار و شهردار فریمان به این بانوی قهرمان اهدا شد.